Serie C girone A, 9 punti tra inferno e paradiso

Leoni più che mai

La Pro Vercelli ritorna a conquistare i 3 punti (fondamentali per la corsa salvezza) in trasferta. I ragazzi di Gilardino non sono nuovi a queste imprese: nel corso di questa stagione le vittorie si sono viste principalmente lontane dalle mura amiche del Silvio Piola.

Il neo acquisto Rolando si è subito ben inserito negli schemi dei leoni di Via Massaua, la condizione fisica non è la migliore (entrato al posto di Rosso e sostituito nel finale) ma la qualità è evidente. Dopo la partita di Gozzano, la Pro Vercelli torna a casa con un ottimo risultato in uno sconto salvezza e cancella il ricordo dell’ultima vittoria targata 17 novembre 2019 a Como.

Piacevole rientro alla “base” anche per Simone Emmanuello, abbiamo ancora tutti impressi negli occhi il gol capolavoro nel derby contro il Novara allo scadere: acquisto intelligente da parte del direttore sportivo Massimo Varini. Gilardino chiedeva rinforzi, la società l’ha soddisfatto.

La Pro ora si trova al 14esimo posto in classifica, con 28 punti totalizzati: -12 dalla famosa quota 40 che rappresenta la salvezza.

Le altre

Ventiquattresima giornata di campionato: il Monza in casa, come da programma, travolge il Lecco per 4 reti a 0, facendo scivolare gli ospiti a 2 distanze dalla Pianese (in zona Playout). La sorpresa Pontedera non va oltre lo 0-0 con la Juventus U23: bianconeri che ottengono un buon punto contro la seconda forza del campionato. I padroni di casa saranno attesi sabato a Vercelli, fischio d’inizio alle ore 15.

Pareggiano anche le altre due piemontesi: il Novara termina il match contro la Pergolettese per 2 a 2, l’Alessandria fa 0-0 con la Pianese. Roboante vittoria per la Giana in trasferta contro la Carrarese: 1-4 è il risultato finale sul tabellino. “Big Mac” Maccarone sbaglia il penalty dopo 4 minuti di gioco e Manconi diventa l’eroe di giornata siglando una clamorosa doppietta.

Olbia-Renate e Pro Patria-Lecco finiscono entrambe le partite con un risultato di 0-0.

La distanza tra Playoff e Playout, ora, è di soli 9 punti: la Pistoiese (decima in classifica) ha 32 punti, la Pianese (sedicesima) invece 23. Mancano quattordici partite alla fine di questo, equilibratissimo, campionato. Nulla è ancora deciso, ogni giornata – da ora sempre più - avrà una storia fondamentale per il cammino delle 20 squadre del campionato di Serie C girone A.