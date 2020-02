San Valentino al Museo Egizio

Fidanzati, compagni, sposi, nonni e nipoti, amici del cuore: a San Valentino la dea dell'amore Hathor accoglie tutte le coppie al Museo Egizio con tariffe speciale e un percorso a porte chiuse, che favorisca una scoperta più intima delle collezioni, raccontate seguendo il "filo rosso" dell'amore. Per tutta la giornata di venerdì 14 febbraio, infatti, basta essere in due per visitare il Museo Egizio al costo di un solo biglietto intero. Dalle 18:30 alle 21:00, inoltre, è prevista una speciale visita guidata gratuita dedicata alle coppie, della durata di 60 minuti e a posti limitati. Un’occasione unica per scoprire il Museo dopo il consueto orario di apertura, attraverso una selezione accurata di spazi e reperti legati al tema dell’amore. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: 011 4406903 – mail: info@museitorino.it. L'Ufficio Informazioni e Prenotazioni è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:00; il sabato, dalle 9:00 alle 13:00.