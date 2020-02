Urli, schiamazzi e furto in corso Libertà: nei guai 5 "fracassoni"

Hanno finito la serata di baldoria facendo schiamazzi lungo corso Libertà e tenendo svegli i residenti della zona. Che, alla fine, esasperati hanno chiamato le forze dell'ordine. Che, dopo aver identificato i cinque, scoprono che avevano pure rubato una bicicletta.

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vercelli hanno denunciato 5 giovani per furto aggravato e ubriachezza molesta.



I militari, impegnati in una serie di controlli nei luoghi ove solitamente i giovani si ritrovano per la cosiddetta movida vercellese, nella mattinata di sabato 1 febbraio, hanno identificato 5 ragazzi di età compresa tra i 19 e 24 anni, residenti tra Vercelli, Livorno Ferraris e Saluggia, che verso le 4 stavano disturbando la quiete pubblica e il riposo delle persone in corso Libertà.

Le pattuglie, giunte su segnalazione di alcuni cittadini, hanno trovato i cinque giovani palesemente alterati dai fumi dell’alcool che stavano urlando, dopo aver asportato una bicicletta da una rastrelliera. Accompagnati in caserma, sono stati tutti deferiti per furto in concorso nonché contravvenzionati per ubriachezza molesta.



La bici ferma nella rastrelliera, posta vicino all’edicola di corso Libertà, è da donna e la marca è DOUBLEZZ: è stata sequestrata in attesa di restituirla al legittimo proprietario, allo stato attuale non ancora identificato ma che si invita a presentarsi in caserma per il riconoscimento.