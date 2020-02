Un vercellese di 24 anni è finito in ospedale, lunedì mattina, dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto a Casale, in Strada Vecchia Vercelli.

Per cause al vaglio della polizia locale si sono scontrate una Nissan Juke e la Nissan Micra condotta dal vercellese.

Quest'ultima è finita nel fosso capottandosi.

Sia il vercellese che il conducente dell'altra auto, soccorsi da polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono stati portati in ospedale per accertamenti.