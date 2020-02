Chiedono soldi per una festa. "Attenzione ai giovani millantatori"

Hanno pensato di approfittare della questua che il Comitato del Rione stava facendo per organizzare la fagiolata di domenica prossima e hanno provato a suonare qualche campanello per chiedere offerte a favore di una non ben precisata festa. Soldi che, con ogni probabilità, sarebbero invece finiti nelle loro tasche.

Un tentativo di fare qualche soldo facile - approfittando della buonafede dei residenti - che, tuttavia, ha insospettito gli abitanti dell'Isola. Chi si è sentito suonare il campanello ha così pensato di verificare, accertandosi del fatto che gli organizzatori della fagiolata nulla avevano a che fare con il gruppetto di ragazzi.

Non appena avuta notizia dell'accaduto, il Comitato del Rione, attraverso i suoi canali ufficiali ha precisato di non aver alcun legame con i giovani millantatori, e che "Comitato del Rione Isola, Parrocchia e Circolino comunicano tramite le rispettive pagine facebook o tramite canali ufficiali se ci sono raccolte di fondi in corso. Chi desidera contribuire alla fagiolata - è la conclusione del Comitato - può contattarci tramite la nostra pagina Facebook. A scanso di equivoci non faremo altre raccolte porta a porta ma vi attendiamo numerosi con il solito entusiasmo alla fagiolata di domenica 9 febbraio".