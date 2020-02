Se ami qualcuno... portalo al Museo Leone (o al Mac)

Dall'11 al 16 febbraio, "Se ami qualcuno... portalo al Museo Leone... e al Mac".

Anche quest'anno, per la festa di San Valentino torna l'iniziativa promozionale grazie alla quale chi visita in coppia uno o entrambi i musei, paga un solo biglietto.

"L’amore - spiegano dal museo - da sempre è un potente stimolo a compiere grandi imprese, solletica la fantasia, ispira l’arte in tutte le sue forme. Molti reperti e opere dei due Musei sono portatori, seppur in modi diversi, di un’impronta d’amore, che si tratti di un’invenzione letteraria, di un mito scaturito da una tradizione che affonda le sue radici in un passato millenario, o di fatti storicamente documentati. La visita al Museo Leone e al MAC, in questa speciale occasione porterà sicuramente i visitatori a riscoprire sentimenti e passioni che si celano dietro ad immagini, simboli e reperti messaggeri di un passato lontano".

Un'occasione per immergersi nella storia antica della città alla scoperta delle tracce... più romantiche del lontano passato.

Per informazioni: www.museoleone.it; didatticamuseoleone@tiscali.it; 0161.253204 oppure seguici su Facebook (Museo Leone) o Instagram (museo_leone_vercelli).