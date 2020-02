Gozzano 0 Pro Vercelli 0. Ottimo primo tempo

Gozzano–Pro Vercelli 0-0

Marcatori

Ammoniti: Carosso (PV), Azzi (PV)

Formazioni

GOZZANO: Crespi (Fiory 31’), Tumminelli, Uggé, Figliomeni, Garofalo, Gemelli, Guitto, Palazzolo, Tomaselli, Fedato, Momentè. All. Soda

A disposizione: Fiory, Tordini, Bukva, Rolle, Samba, Dumancic, De Angelis, Vono, Rizzo, Spina, Secondo, Zucchetti.

PRO VERCELLI (3-5-2): Saro; Auriletto, Masi, Carosso; Azzi, Graziano, Grossi, Varas, Iezzi; Rosso (Rolando 12’), Comi. All. Gilardino

A disposizione: Moschin, Rolando, Petrovic, Sportelli, Bani, Mal, Della Morte, Volpe, Emmanuello, Romairone, Franchino, Merio.

Arbitra il signor Caldera della sezione di Como

PRIMO TEMPO

Match salvezza che inizia il primo possesso gestito dai padroni di casa.

La Pro Vercelli parte subito forte, dopo nemmeno 180 secondi di gioco – dopo una azione prolungata – il pallone arriva a Comi che a tu per tu con Crespi calcia forte: il portiere si immola e salva i suoi. Ottima la Pro in questo avvio.

Punizione, numero due, conquistata da Rosso: ci prova Grossi, pallone che termina di poco oltre il secondo palo.

Rosso si accascia a terra, non recupera e chiede il cambio: i sanitari della Pro confermano il ko di Rosso. Entra il neo acquisto Rolando. Che nei primi minuti del suo ingresso in campo si fa trovare spesso, buon debutto per l’ex Gozzano.

Fallo di Carosso, ammonizione per il difensore delle bianche casacche. Punizione da eseguita Garofalo calcia ed impegna Saro.

Azzi cade a terra in area di rigore: per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il rigore. Ammonizione per l’esterno brasiliano.

Azione clamorosa al trentesimo per la Pro! Azzi prende il tempo all'avversario, tacco geniale per Comi che si allunga il pallone e calcia a botta sicura: Crespi – che verrà sostituito un minuto dopo - la devia e poi Tumminelli, sulla riga, allontana il pallone. Grande occasione per i ragazzi di Gilardino.

Al 45' Fedato calcia magistralmente, pallone che termina di poco oltre la porta di Saro.

Vengono assegnati 3 minuti di recupero.