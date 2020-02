SiAmo Vercelli: "Lavoro, tante incognite e il silenzio assordante della giunta"

La vicenda APRC sta tenendo banco con comunicati dell’ex sindaco che continua a parlare di occasione persa e silenzi della Giunta Corsaro.

Se l'accordo con APRC è stato sempre pieno di incognite, quello che è sicuro è che stiamo ancora aspettando, da troppi giorni ormai, la convocazione del consiglio su questi temi.

Quando ci sará? Più in generale sul tema del lavoro la maggioranza cosa sta facendo? E i nostri consiglieri regionali?

La situazione della Cerutti, con 150 lavoratori in bilico, tiene in ansia tantissime famiglie vercellesi, così come i paventati nuovi impianti di riciclo pallets e di recupero rifiuti alla Polioli preoccupano tutta la città per gli impatti ambientali. Devono essere date in fretta risposte ai cittadini... per ora solo tante domande e un silenzio assordante.