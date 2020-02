Tafferugli dopo Casale - Borgosesia: un poliziotto finisce in ospedale

La partita, al Natal Palli, è finita 1-1. Ma l'epilogo, tra le tifoserie di Casale e Borgosesia, si è consumato fuori dallo stadio, lungo il canale che costeggia l'impianto sportivo.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, alcuni tifosi delle due squadre sono entrati in contatto: ne sono nati tafferugli e a farne le spese è stato un agente di polizia, ferito alla testa da un colpo contundente, probabilmente un sasso che gli ha causato un taglio fortunatamente non grave.

L'agente ha comunque dovuto far ricorso alle cure del Pronto soccorso, mentre un gruppo di tifosi valsesiani è stato accompagnato in Commissariato per accertamenti: intanto sono in corso indagini per individuare chi abbia lanciato la pietra che ha colpito l'agente.