Stroncato da un infarto sul posto di lavoro: aveva solo 50 anni

E' morto all'improvviso ad appena 50 anni, stroncato da un malore mentre al lavoro alla Teksid di Carmagnola. Saluggia, ma anche i tanti amici e colleghi di lavoro dello stabilimento torinese piangono Giuseppe Baesso, operaio manutentore deceduto venerdì sera, intorno alle 23,30.

Baesso, che viveva a Saluggia con la moglie Monica e la figlia Sofia, era impegnato nel lavoro su un ponte a una decina di metri di altezza, quando ha accusato un malore. Ha fatto in tempo a chiedere aiuto ai colleghi, prima di perdere conoscenza. All'interno dello stabilimento sono scattate le misure di soccorso e sono stati chiamati 118 e mezzi di soccorso ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Lunedì alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di San Grato di Saluggia verrà recitato il rosario, mentre martedì alle 14,30 ci saranno i funerali.

"Ciao Beppe, lasci un grande vuoto" è il ricordo di tanti amici che, sconvolti per la tragedia, cercano in queste ore di fa sentire il proprio affetto alla famiglia dell'amico e collega.