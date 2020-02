Detenuto violento colpisce a pugni e testate tre agenti: uno dovrà essere operato

Ha mandato al pronto soccorso tre agenti carcerari: uno dovrà essere operato al volto e ha rimediato inoltre 30 giorni per dei tagli al sopracciglio; uno ha subito la frattura del setto nasale e il meno grave una slogatura mascellare con 15 giorni di prognosi.

L'aggressione è avvenuta domenica, al carcere di Billiemme ed è stata denunciata dal sindacato Fns Cils Vercelli. Un detenuto africano di giovane età si è scagliato contro un agente di Polizia Penitenziaria che non aveva potuto soddisfare una sua richiesta, sferrandogli un pugno attraverso la cancellata; altri due agenti, allertati dalla confusione e accorsi a verificare le condizioni del collega ferito, mentre chiedevano al detenuto spiegazioni in merito all’accaduto, sono stati a loro volta aggrediti, ricavando uno un pugno in pieno volto e l’altro una testata.

Per tutti e tre è stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso: per il più grave la diagnosi di trauma maxillo facciale, 3 punti al sopracciglio con prognosi di 30 giorni, dovrà subire un intervento. Gli altri due hanno riportato uno la frattura del setto nasale e l’altro una slogatura mascellare con prognosi di 15 giorni.

"Questa è solo l’ennesima aggressione che grava sul bilancio nazionale di poliziotti penitenziari feriti in servizio - si legge in una nota sindacale -. Le condizioni in cui la polizia penitenziaria di Vercelli si trova ogni giorno a lavorare con sacrificio e dedizione sono sempre più difficili e precarie, gli stessi si trovano a sopperire la grave carenza di personale in cui l’istituto si trova, risulta quindi sempre più difficile garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti e degli utenti all’interno dell’istituto di pena".

La FNS CISL esprime vicina nzaai poliziotti e alle famiglie di questi ultimi che dovranno affrontare questo periodo delicato di convalescenza.