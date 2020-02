Ponte sul Po e Scolmatore, in arrivo importanti novità

Un investimento da 11 di euro (che si aggiungono ai 3 milioni già stanziati per l’allargamento e il rafforzamento) per allungare il ponte sul Po tra Trino e Camino, rendendo più sicuro il collegamento tra Vercellese e Monferrato casalese.

A comunicare il buon esito della recente riunione effettuare in Regione per discutere di questa esigenza del territorio, è il sindaco di Trino, Daniele Pane.

"Ieri l’assessore regionale Marco Gabusi mi ha comunicato il buon esisto della riunione tenutasi presso il Consiglio regionale del Piemonte nelle scorse settimane tra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune di Camino e Comune di Trino - spiega -. Sono stati definiti e sciolti gli ultimi dubbi e possiamo dire con ragionevole certezza che l’allungamento del Ponte del Po si farà. Ringrazio il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, il vice Pier Mauro Andorno, i funzionari Marco Acerbo e Sonia Cagna, il sindaco di Camino Giorgio Rondano, Marco Gabusi e i funzionari regionali e ovviamente il nostro ufficio tecnico. Un successo importante che trova la soluzione grazie al buon senso di tutti".

Nelle scorse settimane, in relazione al ponte, era stato comunicato il cronoprogramma degli interventi di allargamento, pulizia e ripristino del manufatto realizzato oltre 70 anni fa e che, quotidianamente, sopporta il passaggio di oltre 1000 automezzi.

Le tempistiche di questo ulteriore lotto di interventi, invece, sono ancora in via di definizione.

"Questa settimana - aggiunge Pane - si è svolta anche un’importante riunione sempre in Regione, per un aggiornamento sul secondo lotto dello Scolmatore alla presenza di Associazione di Irrigazione Ovest Sesia che ha dato la sua disponibilità a rinnovare la convenzione già stipulata per la realizzazione del primo lotto. Nelle prossime settimane si lavorerà per la stesura e la sottoscrizione. E poi attenderemo solo i finanziamenti che dovrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno e che quasi certamente finanzieranno l’opera grazie all’ottimo posizionamento sulla piattaforma ReNDiS".