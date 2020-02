Hockey Seregno 2012- Engas Hockey Vercelli 3-6; superbo Romero con 3 gol.

Engas Hockey Vercelli vince in trasferta a Seregno: 3-6 dopo una partita emozionante. Romero segna 3 reti e si segnala anche per enorme qualità in fase di movimento. Per l’Hockey Seregno 2012 grande prestazione del portiere Ferronato, bene anche Tremolada e Santochirico.

1^ tempo: Engas Hockey Vercelli inizia con il quintetto di Coppa Italia; i primi minuti vedono più tentativi per gli ospiti e rovesciamenti di fronte in cui il Seregno tenta di colpire. Il tempo scorre, con l’Engas che fraseggia e va ancora più volte al tiro. Al 18’ bel contropiede di Motaran con Monteforte al tiro, ma trova un’ottima opposizione di Ferronato. Stesso esito poco dopo per una combinazione Francazio-Monteforte. Al 14’ grandissima occasione per il Seregno, da ciò nasce un rigore fallito da Alberio per la squadra di casa. Al 12’, Monteforte tira forte, ma un bravo Ferronato ancora si oppone. All’11’ dentro Romero e Ferrari al posto di Monteforte e Francazio. Al 9’ bellissima parata di Lopriore su insidioso tiro da lontano di Santochirico.

Il risultato si muove in un minuto: Seregno va in vantaggio con Santochirico su contropiede veloce; immediata la replica dell’Engas: Ferrari a corre rapido sulla fascia destra, passaggio a Brusa che segna l’1-1. Il 2-1 poco dopo: Romero, con una bellissima diagonale, insacca nell’angolino destro. A 4’ da termine, il Seregno si riporta in parità con una pregevole azione personale di Tremolada. Anche questa volta, non trascorre nemmeno un minuto e arriva la replica vercellese, ancora con Ariel Romero. Si va a riposo sul 2-3 per i bicciolani.

2^T: Francazio rileva Brusa. Avvio incandescente, con cambi di fronte pressoché continui. al 18’ traversa di Romero, scatenato. Al 16’ 3 chiare occasiono per i lombardi che non concretizzano. sessanta secondi dopo, Ariel Romero segna il 2-4 ribadendo in rete la ribattuta di Ferronato su tiro di Francazio (che subito dopo slaccia il posto a Brusa). All 11’ Monteforte rileva Il Principe argentino. Il Pistolero si fa subito sentire, realizzando un gol di fattura pregevolissima, siamo sul 2-5. Seregno accorcia le distanza a 6 dal termine con Marchini. Un minuto dopo, Seregno fallisce un tito diretto con Tremolada, molto bravo Lopriore a chiudere lo specchio della porta. Al 3’ tiro diretto per Hockey Vercelli: Monteforte non riesce nella trasformazione. la partita è ancora molto viva, ma Vercelli resister attacca, portando casa il sesto gol con Monteforte, finisce 3-6.

Tabellino: Formazioni- Hockey Seregno 2012: Santochirico, Giordano, Tremolada, Alberio, Ferronato fra i pali. Engas Hockey Vercelli: Motaran, Brusa, Francazio, Monteforte, portiere Lopriore. Arbitro Roberto Dossena.

Reti: 1^T: 8’41 Santochirico (Seregno) 1-0; 7’39 Brusa (HV) 1.1; 6’38 Romero (HV) 1-2; 4’31 Tremolada (Seregno) 2-2; 3’35 Romero (HV) 2-3. 2^T: 15’27 Romero 2-4; 9’58 Monteforte (HV) 2-5; 6’02 Marchini (Seregno) 3-5; 0’00 Monteforte (HV) 3-6