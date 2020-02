Cerutti, i lavoratori restano con il fiato sospeso

La trattativa con gli investitori stranieri va avanti ma le carte, al momento, restano coperte. Incontro parzialmente interlocutorio quello che si è tenuto venerdì, nella sede vercellese di Confindustria, tra i sindacati e dirigenza delle Officine meccaniche Cerutti.

Se da un lato, infatti, la trattativa in corso non permette ancora di aver chiara la futura evoluzione della situazione aziendale, dall'altro si è comunque discusso di alcune azioni che azienda e sindacati intendono seguire a breve.

"La Società - si legge in una nota della Cerutti - al fine di salvaguardare l’operatività aziendale ha valutato e deliberato di presentare, dinanzi al Tribunale di Vercelli, una domanda di ammissione a una procedura cosiddetta “prenotativa” ai sensi dell’art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942 – che potrà quindi evolvere in una procedura concorsuale di 182 bis o di concordato in continuità. Tale iniziativa si inserisce nell’ambito ed è funzionale alle trattative attualmente in essere con i predetti soggetti investitori industriali che hanno presentato recentemente alla Società manifestazioni di interesse atte alla loro partecipazione alla ristrutturazione finanziaria e industriale del Gruppo. La Società è confidente di arrivare, nei termini previsti dalla summenzionata prenotativa, a formulare in accordo con i nuovi investitori il piano di rilancio definitivo e duraturo dell’impresa".

Confermati anche gli esuberi, sebbe non ancora quantificati e confermata anche l'intenzione dei sindacati di richiedere la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale.

Restano invece aperte molte questioni importanti: a partire dal numero degli esubueri e dal futuro della produzione aziendale. Temi che potranno essere affrontati solo dopo il passaggio della società ai nuovi investitori.