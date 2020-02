Sabato mattina "Va in scena la prevenzione"

I medici lasciato ambulatori e studi per spostarsi nel foyer del Teatro Civico che, sabato mattina, dalle 10 alle 13, si trasformerà in una "Piazza della salute" con spazi per esami diagnostici di base e occasioni di confronto con specialisti qualificati.

Promossa dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Vercelli e dall’Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, l'inziativa "La prevenzione va in scena" si avvale della presenza di cardiologo, dermatologo, diabetologo, reumatologo, urologo, fisiatra e pneumologo che, per tutta la mattina, gratuitamente, ascolteranno le persone di passaggio dal teatro, si confronteranno con loro sui disturbi e sui corretti stili di vita da seguire e, se lo riterranno, consiglieranno visite specialistiche più approfondite da concordare con medici di famiglia.

I volontari della Croce Rossa si occuperanno invece di rilevare pressione, glicemia e di eseguire altri controlli strumentali di base.

L'iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Vercelli, si svolge in contemporanea al convegno dell'Enpam (ospitato al Ridotto del Civico) dedicato a «La sicurezza del Welfare - Non solo previdenza medica».

"Sabato mattina passate dal Civico - è l'invito di Pier Giorgio Fossale, presidente dell'Ordine dei Medici e di Giovanni Scarrone, vice presidente - sarà l'occasione per fare un controllo sulla salute, ma soprattutto per riscoprire l'importanza di confrontarsi con il medico, che si metterà a disposizione per ascoltare le necessità di ogni persona e dare il consiglio giuso".