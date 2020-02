Cultura, sociale e investimenti sul territorio: incontro tra Fondazione e Comune

Si è parlato di iniziative culturali e di temi sociali nel corso dell'incontro avvenuto nei giorni scori tra il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, e i componenti dell'Organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Introdotto dal presidente della Fondazione, Fernando Lombardi, che ha voluto ricordare la consolidata collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città capoluogo, Corsaro ha svolto un’ampia illustrazione dei programmi e degli obiettivi di maggior rilievo del suo mandato amministrativo: rafforzamento e rinnovamento della macchina comunale, potenziamento degli interventi in materia di Welfare e di sostegno ai soggetti più fragili, centralità del rapporto con l’Università del Piemonte Orientale, concrete realizzazioni in tema di rilancio del commercio, di rigenerazione urbana e di parcheggi, massima attenzione ai temi dell’ambiente e della sanità, programmazione di importanti eventi culturali in Arca ed infine ripresa della pianificazione territoriale, che ha consentito l’insediamento di importanti realtà produttive.

Anche sul tema di iniziative comuni, avviate in passato e che continueranno, con la Fondazione, il sindaco ha rammentato l’avvio dei corsi di Scienze dei Materiali e di Scienze Biologiche, il progetto “Fabbrica Vercelli” e le mostre in collaborazione con la Collezione Guggenheim e con il sistema museale di San Pietroburgo.

Corsaro ha inoltre espresso grande apprezzamento e sostegno al progetto di prossima realizzazione del Centro Diurno per Malati di Alzheimer promosso dalla Fondazione, sottolineando in chiusura che “la sintonia con la Fondazione è elemento di assoluta importanza per il percorso di crescita della nostra comunità e del nostro territorio”.