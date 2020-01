Tragico schianto: morta una donna di 49 anni; 3 persone ferite

Incidente mortale, intorno alle 21, sulla provinciale 11 tra il bivio per Olcenengo e il Comune di San Germano. Secondo le primissime informazioni, l'incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione, ha coinvolto tre vetture.

A perdere la vita una donna di 49 anni, per la quale i soccorritori nulla hanno potuto fare. Una persona è stata portata in ospedale di codice giallo e due in codice verde. Tutti i feriti sono ricoverati al Sant'Andrea di Vercelli e i medici li stanno sottoponendo alle cure del caso.

Sul posto oltre ai soccorritori e al 118, sono impegnate le forze dell'ordine che stanno ricostruendo l'accaduto. Il tratto di strada interessato dallo schianto è al momento chiuso per i rilievi e la rimozione delle vetture incidentate.

(notizia in aggiornamento)