Dramma sulle strade vercellesi: morta una 49enne - foto

Resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, la provinciale per San Germano dove, poco prima delle 21, è verificato un tragico schianto costato la vita a una donna di 49 anni, residente a Carisio.

Sul posto sono al lavoro, per i soccorsi, i mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli con l’autogru della centrale e una squadra volontaria del distaccamento di Santhià, oltre ai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e i mezzi del 118.

Una delle tre auto coinvolte nel violento scontro è finita nel fossato adiacente alla sede stradale, un'altra ha terminato la propria cosa rimbalzando contro il guard rail, completamente distrutta. Ad avere la peggio è stata la conducente di una Honda Civic, che purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, è deceduta. Serie le condizioni anche di una seconda persona è ferita, trasportata dal personale del 118 al DEA dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli in codice giallo. Altre due persone sono state ricoverate in codice verde.

Per soccorrere i feriti, il personale dei Vigili del Fuoco ha dovuto estrarre dalle lamiere le persone coinvolte, collaborando con il 118 nelle operazione di primo soccorso delle persone. Attualmente i Vigili del Fuoco sono ancora all'opera per lla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente. Al momento la SP 11 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.