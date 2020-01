Arriva l'attore Elio Germano sul palco degli Anacoleti per uno spettacolo che parla della battaglia contro lla depressione e i fantasmi della mente. “4:48 Psychosis”, questo il titolo dello spettacolo, parte da una battaglia personale, ma che poco a poco si espande e arriva a diventare una battaglia collettiva, fatta di spettatori dapprima ignari e poi partecipi, complici, totalmente immersi in una realtà altra.

Domenica 2 febbraio, in due appuntamenti - il primo alle ore 18 e il secondo alle ore 21.30 - l’attore Elio Germano porterà in scena, lo spettacolo “Segnale d’allarme – La mia battaglia VR”. Un’opera interessante soprattutto per la struttura adottata nella sua ri-edizione: scritto a quattro mani con Chiara Lagani, diretto e interpretato da Germano, “La mia battaglia” nasce inizialmente come uno spettacolo provocatorio, impostato sullo stile del one-man-show, per poi incontrare sul proprio cammino l’idea di colui che diventerà il coregista della sua nuova versione - a metà strada tra il teatrale e il virtuale - Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale Gold.

Il nuovo “Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” è al contempo una pièce teatrale, un film e una esperienza in realtà virtuale: uno spettacolo ancora più provocatorio, che dissacra lo stesso mezzo che usa per comunicare con lo spettatore in sala – la tecnologia, madre della moderna comunicazione e al contempo potenziale e rischioso mezzo di manipolazione pubblica. Ogni spettatore è invitato ad indossare un casco, nel quale si azionerà il film che catapulterà il pubblico sempre all’interno di un teatro, ma in un’altra dimensione: quella virtuale. Usando le potenzialità della Virtual Reality viene messo in scena un esperimento nel quale Germano ipnotizza i suoi spettatori, quasi li manipola, con lo scopo di trasmettere quel segnale d’allarme da cui prende il nome lo spettacolo VR stesso.

Come sempre, per la prenotazione dei biglietti occorre contattare il 335.5750907 www.anacoleti.org spettacoli@anacoleti.org www.facebook.com/anacoleti.teatro