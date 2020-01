Dead End Justice: tribute band a "The Runaways"

Le Dead End Justice, tribute band di The Runaways, sono una realtà musicale in affermazione sulla scena vercellese: domani sera, 31 gennaio, alle 22 il loro live al Dado’s di Borgo Vercelli. InfoVercelli24 ha incontrato due componenti del gruppo: Chiara Tugnolo, voce e Sara Tria, batterista.

Da dove deriva il nome della vostra formazione?

Dal titolo di una canzone delle Runaways: è un pezzo di quasi dieci minuti che unisce più stili. Parla della sensazione di trovarsi con le spalle al muro in un vicolo cieco, ma anche della consapevolezza che se ne uscirà lottando e con senso di giustizia.

Perché avete scelto proprio The Runaways?

Ci ha ispirato la loro grinta, il mutare la propria personalità sul palco, passando da dolcezza a pura forza trascinante.

Chiara Tugnolo: io mi sento di impressionare quella trasformazione come fosse la mia storia. Nasco come persona ipercritica con se stessa, sul palco divento un’altra, una pantera, come avessi una doppia personalità.

La relazione con la musica di Chiara nasce da lontano…

La mia passione per la musica è totale, mio papà Massimo faceva il DJ nella storica emittente vercellese “Radio Studio 91”e così sono crescita ascoltando il meglio del rock e melodico internazionale degli anni ’80.

E come sei arrivata al gruppo di Joan Jett?

Vedendo il film “The Runaways” del 2010: mi si è spalancato un mondo! Joan Jett è diventata il mio mito, perché rivendica diritti di ambizioni sociali, di libertà inediti per le donne.

Sara Tria è ancora più precisa:

Le Runaways ti sbattono in faccia che le donne possono avere gli stessi desideri degli uomini, sdoganano l’emancipazione sessuale.

Continua Chiara Tugnolo:

Mi rivedo nel messaggio che si possa raggiungere l’affermazione personale tramite le proprie passioni. Lita Ford (chitarrista del gruppo, poi passata come Joan Jett ad una carriera solista di successo) ha vissuto per la musica, andando oltre ai ruoli tradizionalmente assegnati alla donna.

Come si sono formate le Dead End Justice?

Chiara: Ho iniziato a cercare musiciste nel 2014 tramite vari gruppi sui social, mandando messaggi a tappeto. La passione c’era, insieme ad una volontà ferma sul progetto, mi sono detta che sarebbero arrivare anche le persone, così è stato, anche se ci ho messo due anni.

Sara: “Facendo ogni giorno la pendolare fra Lenta e Milano per l’università, ascoltavo un sacco di musica, cercandone spesso di nuova. Ho scoperto così le Runaways, innamorandomi del loro sound che mi ha fatto venire voglia di imparare a suonare la batteria. E’nato anche il desiderio di formare una tribute band; quando mi è arrivato il messaggio di Chiara, ero inesperta, ma mi sono messa sotto con le lezioni, era la mia occasione, non volevo perderla. Grazie ai miei studi alla facoltà di design della moda al Politecnico, realizzo anche i costumi della band.

Quali difficoltà avete trovato?

Il punk rock femminile è un genere di nicchia in Italia, quindi molti locali non lo programmano nei live. Pensiamo che l’ambito musicale necessiti di novità e dimostrare la grinta che le donne possono sfoderare attraverso la musica, lo è. Poi, è stato difficile trovarci, per fare un gruppo di sole ragazze: in alcuni periodi, infatti abbiamo dovuto “ospitare” alcuni musicisti uomini, fra tutti Stefano Boda e Flavio Guida, che ringraziamo per il sostegno.

Chiara: Ci tengo a ringraziare mio marito Marco per occuparsi del service audio, una parte tecnicamente importante.

Chi sono le altre componenti della band nella sua formazione definitiva?

Laura Negri, bassista, vercellese trapiantata a Torino, suona con “Le Stregatte” e nei “The Maleducatones”; Linda Urbano, chitarrista di Casalino Monferrato, frequenta l’accademia musicale Lizard di Fontanetto Po; Giada Boaretto, chitarrista che suona anche gli assoli, anche lei scritta alla Lizard.

Come provate?

In diverse location nel vercellese con sessioni di due ore in cui suoniamo tutta la scaletta e, in prossimità dei live, 3 ore in cui ne ripetiamo più passaggi. Ad ogni sessione cresce l’affiatamento, fra noi si è creato un legame emotivo portato dalla musica.

Quanto dura un vostro concerto?

Circa un’ora e 45’: abbiamo 17 brani in scaletta. In tutti i nostri live abbiamo sempre fatto registrare il tutto esaurito.

Siete fedeli alle versioni originali?

Teniamo ad esserlo sia per i pezzi delle Runaways che per quelli solisti di Joan Jett e Lita Ford.

Progetti per il futuro?

Continuare a far crescere la nostra scaletta, fornendo sempre più uno spettacolo di qualità anche dal punto di vista visivo. Siamo testarde, è la passione a portarci avanti.