Studio Dentistico Odontoservice: Da oltre 10 anni gli specialisti del sorriso

Jim Morrison era solito dire che “la vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo”.

E quale modo migliore di prendersi cura del proprio sorriso se non dedicandogli attenzioni, attraverso un team specializzato proprio in questo campo.

A Cossato, presso il complesso Esedra di Via Mazzini, è possibile trovare una Clinica specializzata nella cura del sorriso: si tratta dello Studio Dentistico Odontoservice, composto da uno staff medico specializzato e che offre le migliori soluzioni per i suoi pazienti.

Dal 2009 Studio Dentistico Odontoservice è un autentico punto di riferimento per la cura del proprio sorriso nell’intera provincia biellese, grazie anche al suo staff altamente esperto nel campo dell’odontoiatria

Ad occuparsene in prima persona il direttivo dello studio, con la Dott.ssa Laura Delbosco, il Dott. Emanuele Savoini, il Dott. Adriano Barchi, in carica anche come direttore sanitario, e Massimo Mino, odontotecnico quale direttore di Odontoservice, laboratorio odontotecnico.

“Odontoservice nasce come studio improntato verso l’implantologia e le protesi dentali – spiega il Dott. Emanuele Savoini - una soluzione ottimale per chi soffre di disturbi legati alle protesi dentali totali e vuole tornare ad avere un sorriso smagliante in pochi giorni”.

Odontoservice usufruisce delle migliori attrezzature tecnologiche, Panoramica e TAC CONE BEAM , grazie alle quali è possibile eseguire interventi di implantologia osteointegrata, implantologia a carico immediato, rialzo del seno mascellare, protesi fissa, igiene orale, conservativa e estetica dentale, endodonzia, correzione di malocclusioni con ortodonzia tradizionale e invisibile.

E anche se nell’immaginario collettivo l’idea di andare dal dentista non è qualcosa di molto piacevole, Odontoservice si è posto come uno dei suoi obiettivi quello di mettere il paziente al primo posto.

“Personalizziamo molto le cure – aggiunge Massimo Mino – Il nostro è uno studio in cui il parere del paziente è tenuto in alta considerazione, in cui seguiamo molto l’estetica dei lavori e facciamo molta attenzione alla psicologia di ogni paziente. Capita spesso di incontrare persone che hanno vissuto esperienze spiacevoli e che quindi hanno abbandonato l’idea di andare dal dentista, trascurando il proprio sorriso per molto tempo. Il nostro obiettivo è quello di rassicurare i nostri pazienti togliendo loro ogni paura. Ad esempio, in alcuni casi utilizziamo la “sedazione cosciente” (molto simile dell’anestesia totale, ma in forma più lieve) anche per interventi minori, proprio per aiutare i nostri pazienti a superare ogni operazione con serenità”.

Non solo: Odontoservice ha anche un altro obiettivo, ovvero quello di allargare il proprio campo per poter curare i pazienti nella loro totalità.