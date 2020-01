Casale: "Picchiata e rapinata in piena notte": ma si era inventata tutto

Aveva raccontato di essersi fermata, di notte, a prendere una bottiglietta d'acqua in un distributore automatico di piazza Castello, a Casale, e di essere stata aggredita e rapinata da un extracomunitario che, dopo averle dato un pugno le aveva rubato cellulare e denaro. Ai carabinieri aveva detto di essersi molto spaventata per l'accaduto e che per questo motivo non aveva subito denunciato.

Una vicenda che, a Casale Monferrato, aveva suscitato vasto allarme anche perché, nei giorni immediatamente successivi a quei fatti, due anziane signore erano state rapinate, in pieno giorno, da un extracomunitario che le aveva anche malmenate. Così quando i carabinieri hanno arrestato un 34enne marocchino, autore delle due rapine avvenute di giorno, hanno convocato anche la 25enne, residente in un centro del Monferrato che ha riconosciuto nell'uomo il proprio aggressore. Solo che i riscontri successivi hanno portato alla luce una verità ben diversa.

Le analisi condotte sugli impianti di videosorveglianza della zona e sul traffico telefonico del cellulare della ragazza, hanno fatto emergere molte incongruenze nel racconto della giovane, che i Carabinieri hanno così voluto risentire: messa alle strette, la ragazza, ha confessato di avere inventato tutto, simulando il reato e successivamente addebitandolo all’autore delle altre rapine, di cui aveva letto, nel tentativo di nascondere ai genitori che il telefono era in realtà stato smarrito e che gli ematomi sul volto erano stati rimediati nel corso di una violenta discussione tra coetanei nella quale lei pure era stata coinvolta.

La ragazza ha così rimediato una doppia denuncia, per simulazione di reato e per calunnia.