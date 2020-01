Economia vercellese in affanno: scende ancora il numero delle aziende

Calano ancora le imprese attive nel vercellese. Secondo i dati del registro imprese della Camera di Commercio, il 2019 si chiude con un saldo negativo di 121 unità tra nuovi iscritti e cessazioni. In valore assoluto, a fronte delle 887 nuove iscrizioni e si sono avute 1.008 cessazioni, al netto delle cancellazioni d'ufficio che nel periodo in esame sono state 8 a Vercelli.

Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari a -0,75% in provincia di Vercelli, dato che riflette percentuali negative superiori alla media regionale (-0,35%), e nazionale, che ha un lieve crescita (+0,44%). Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 31 dicembre 2019 ammonta a 15.989 unità per Vercelli.

“I dati relativi all’anno 2019 - commenta Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli - mostrano movimentazioni modeste in termini assoluti, ma ormai costanti nel tempo in termini negativi. Viviamo in realtà dove il calo della popolazione, legato a saldi naturali e migratori negativi, unito al crescente invecchiamento, non può contribuire alla vivacità del tessuto imprenditoriale. L’analisi dei dati per forma giuridica tradisce indubbiamente la difficoltà per le imprese di più piccola dimensione, quelle più esposte a ostacoli contingenti come il peso della burocrazia, i ritardi nei pagamenti, la difficoltà di accesso al credito. Il sistema camerale, nell’ambito delle proprie competenze, continuerà nel tradizionale impegno per offrire servizi a sostegno delle aziende e degli aspiranti imprenditori”.

Analizzando nello specifico il caso di Vercelli, il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, la lettura del grafico evidenzia per Vercelli dinamiche leggermente in positivo solo per il turismo (+0,80%) e per gli altri servizi (+1,64%). Il comparto del commercio, invece, scende di quasi due punti percentuali (-1,90%). In negativo il saldo anche per l’industria in senso stretto (-1,66%) e l’agricoltura (-1,49%).

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel corso del 2019, una lieve flessione (-1,0%) in linea con quanto osservato a livello nazionale e regionale, con movimentazioni a livello di singolo comparto che spostano gli equilibri con la crescita dei servizi (+1,4%) a fronte della contrazione delle costruzioni (-1,6%) e di quella ancor più marcata dell’industria in senso stretto (-2,9%).

Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 31 dicembre 2019 è pari a 4.543 unità.