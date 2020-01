Legnaia in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Ancora una legnaia a fuoco, in Valsesia. Alle 6 del 30 gennaio uns squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia è intervenuta in Varallo Sesia frazione Morca per l'incendio di una legnaia. Le fiamme hanno interessato un deposito posto nello stabile adiacente a un ristorante. L’intervento è valso allo spegnimento e alla messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Non si registrano danni alle persone . Cause in corso di accertamento.