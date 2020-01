Tornano le Primule per la Vita, sabato e domenica fuori dalle chiese della Diocesi.

"Come ogni anno, in occasione della Giornata per la Vita, il Centro di Aiuto alla Vita di Vercelli promuove e organizza la distribuzione delle primule nelle parrocchie della Diocesi - spiega la presidente Cav, Viviana Bombonato -. Anche in questo 2020, sabato 1 e domenica 2 febbraio, le volontarie del Cav saranno nelle chiese di Vercelli e della provincia, per raccogliere fondi che, oltre a contribuire a sostenere le iniziative dell’associazione, verranno destinati ai Progetti Gemma e Erika. L’iniziativa costituisce anche una importante occasione di incontro e reciproca conoscenza tra le volontarie e le varie realtà cittadine. Insomma, portare a casa una bella primula colorata sarà l’occasione di fare del bene per tanti bambini e le loro famiglie. Ringrazio di cuore, fin da ora, tutti coloro che vorranno aderire".