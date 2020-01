Ifi, in 140 attendono il Tfr: sentenza in Tribunale

C'è una folta rappresentanza dei lavoratori della Ifi, giovedì mattina, in tribunale a Vercelli ad attendere la sentenza relativa al pagamento del Tfr maturato nel corso degli anni e che l'azienda, dichiarata fallita a luglio, non ha pagato. Sono 140, in totale, le persone interessate, che attendono la sentenza del giudice.

Tra i creditori c'è anche il sindacato: secondo i calcoli della Cgil l'azienda ha trattenuto tra i 15 e i 20mila euro che avrebbero dovuto essere versati al sindacato come quote dei lavoratori che avevano aderito alla Fiom Cgil.