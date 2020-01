Volley, le "under" in campo

Domenica sui campi da gioco per le giovanili dell’S2M Caffè Mokaor che sono scese in nelle categorie under 13 e under 11.

L’under 13 My Glass sotto la guida di coach Simone Formaggio si è imposta con un perentorio 3 a 0 sulle giovani di Tollegno. Rotazioni in campo per tutte in vista dei nuovi sistemi di gioco che si stanno impostando. A referto: Avilia, Vattimo, Dipace, Demichelis, Francese, Cavallazzi, Rrucaj, Ippolito, Dell’Aquila, Caricati, Cerutti, Ruffilli M. .

All.: Simone Formaggio

Tre partite nel concentramento per l’under 11 targata De Zuani Ascensori - Agristudio che ha avuto la meglio per 2 a 1 su Team Volley Biella Blu e per 3 a 0 su Volley Vercelli. Una sola sconfitta all’attivo per 2 a 1 contro Valsesia, dove è mancata solo un po' di intraprendenza per sfiorare la vittoria. Nell’arco degli incontri si è messa in evidenza Emma Maestrelli in tutti i fondamentali.

A referto: Maestrelli, Vattimo, Carpani, Stella, Casazza, Iannucci E., Iannucci G., Iannucci M. .