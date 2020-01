Carla Camoriano lascia il Consiglio comunale

Lascia il Consiglio comunale per entrare nel CdA dell'Atap la consigliera leghista Carla Camoriano.

La decisione di rassegnare le dimissioni dal consesso cittadino è stata resa nota dalla Lega Salvini Premier. "Con le dimissioni di un membro del CdA di Atap, si è creata un’opportunità inaspettata per il consigliere al comune di Vercelli Carla Camoriano. Essendo quest’ultima nella lista di Atap ed essendo altresì la prima a poter beneficiare della surroga, Camoriano ha optato per questa nuova avventura amministrativa. Ringraziandola per il fattivo e concreto contributo apportato e ricordando che con il nuovo ruolo avrà la possibilità di concertare buone pratiche amministrative a supporto del Comune di Vercelli e dei Comuni che con Atap interagiscono, diamo il benvenuto a Damiano Maris Gioranna che le subentrerà. Gioranna è un giovane serio e preparato che opera nella sezione cittadina della Lega, che non può che esserne orgogliosa vedendo i propri giovani affacciarsi al mondo amministrativo".