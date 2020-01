Biella, rissa da Far West per gli apprezzamenti a un ragazza: 4 feriti e 8 denunciati

Bilancio pesante per un rissa scoppiata alle 3,30 nella notte tra venerdì e sabato 25 gennaio, in via Serralunga a Biella. Quattro giovani sono finiti al pronto soccorso e otto sono stati denunciati per rissa aggravata. Il tutto sarebbe partito all'interno di un noto locale della città quando un giovane nordafricano, nativo e residente a Biella, dopo aver bevuto qualche drink di troppo si sarebbe lasciato andare ad avance nei confronti di una ragazza che aveva conosciuto in estate. La cosa non sarebbe stata gradita ad uno dei suoi amici.

Dopo il faccia a faccia e alcuni spintoni, i due giovani sarebbero stati invitati ad uscire dal locale. Una volta all'esterno, dal chiarimento verbale si è sarebbe passati alle mani con una rissa che avrebbe coinvolto gli amici dei due litigiosi, con calci e pugni tra i tre nordafricani di origine marocchina e i cinque biellesi: questi ultimi decisi a farsi giustizia e gli altri a difendersi.

Ad un certo punto uno dei rissosi avrebbe preso un bastone da terra scagliandolo addosso ad uno dei cinque biellesi. L'intervento delle Squadre volanti della Polizia ha messo fine alla rissa. Quattro i feriti, due per parte, sono stati trasportati all'ospedale dal 118. A due di loro sono stati riscontrati traumi per 10 giorni di prognosi. Gli agenti hanno identificato gli 8 giovani, tutti di età compresa tra i 21 e 23 anni e residenti in Biella e cintura, denunciati per rissa aggravata. Inoltre il ragazzo che avrebbe usato il bastone, considerato arma impropria, dovrà rispondere anche di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono ancora in corso ulteriori indagini da parte della Polizia al fine di capire e eventualmente individuare altri giovani coinvolti nella rissa.