Taglio delle tasse e agevolazioni per giovani coppie e imprese

In un momento di grande difficoltà economica per le famiglie si è avviato da tempo un percorso graduale, ma importante, di riduzione della pressione fiscale per tutti.

Nel 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef è stata ridotta per tutti da 0,8 a 0,75 e ora è stata ulteriormente ridota a 0,73. Inoltre sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali a favore di famiglie e imprese per favorire l’aumento della popolazione, le giovani coppie, l’incremento delle attività produttive sul territorio e la ristrutturazione degli immobili.

Per le giovani coppie che si trasferiscono a Gattinara è prevista l'esenzione totale della Tari per 3 anni. In caso di nascita di un figlio, l’esenzione sarà ampliata a 4 anni.

Chi deciderà di aprire una nuova attività e/o amplierà la propria non pagherà la Tari per 3 anni.

Chi ristruttura un immobile pagherà il 50% in meno dell’IMU per tre anni. In aggiunta a ciò, le attività commerciali di Gattinara che vogliono esporre i propri prodotti nell’ambito delle manifestazioni sono esentate dal pagamento della Tassa temporanea di occupazione del suolo pubblico.

Mentre le Associazioni gattinaresi sono esentate dal pagamento delle spese di affissioni per i manifesti. Sono state introdotte agevolazioni anche per i giovani genitori che hanno i figli all’asilo nido comunale per contenere i costi della retta.

«Crediamo fortemente in questo piano di graduale riduzione delle tasse per tutti – spiega il sindaco Daniele Baglione - e lo porteremo avanti anche negli anni a venire con misure mirate e specifiche. Tutto questo per quale motivo? Perché Gattinara non è un Comune come tanti, ma è il Comune al servizio della propria Gente. Sono semplici segnali, lo sappiamo bene, ma questo è il percorso che seguiremo. Nel nuovo anno partiamo da qui: con l’impegno di percorrere, insieme, la strada per fare della nostra Città e del nostro territorio il luogo dove tutti vorrebbero vivere».