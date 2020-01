Servizio di trasporto verso gli ospedali del territorio

L’Associazione Igea Salute Prevenzione Vita odv dal 2016 continua a lavorare attivamente sul territorio e per il territorio, sostenendo la popolazione, organizzando visite mediche gratuite, conferenze di informazione e divulgazione sulle tematiche riguardanti sani stili di vita.

Nel 2019 sono stati raccolti oltre 60mila euro per l’Operazione 3D Ospedale di Borgosesia”, che prevedeva l’acquisto di una colonna laparoscopica 3 d + software a favore del presidio ospedaliero Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, completata grazie all’aiuto determinante della Fondazione Valsesia e al supporto di Enti e Associazioni come l’Orchestra di Fiati Città di Borgosesia, che nel 2019 aveva devoluto all’Associazione Igea tutte le offerte raccolte durante la serata tradizionale del Concerto di Santa Cecilia.

Il 3 dicembre l'associazione Igea Salute Prevenzione Vita odv ha ufficialmente inaugurato l’auto acquistata grazie alla generosità dei valsesiani, al contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Biella e di Vercelli e al grande impegno delle volontarie.

Il nuovo servizio di trasporto gratuito per persone che ne hanno necessità per accedere ai presidi ospedalieri del territorio, ora è pronto a mettersi concretamente in moto: le richieste potranno essere fatte telefonando al 370-3219062, al quale rispondono i volontari di Igea che faranno da autisti.