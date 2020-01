Trading: l'importanza della psicologia in quest'attività

Il mondo del Trading è sempre più vicino a quello della psicologia: l'accostamento tra quest'attività finanziaria e la scienza psicologica potrebbe sembrare bizzarro, ma in realtà, come vedremo, non è affatto così.

Che cos'è il Trading

Il Trading è, come noto, un moderno strumento che consente di eseguire degli investimenti di natura finanziaria comodamente online, nell'ambito di appositi siti Internet che operano come broker.

Per fare Trading è sicuramente necessaria una buona preparazione di base, allo stesso modo è opportuno che la persona che si cimenta in questi investimenti sviluppi un buon livello di esperienza prima di operare investimenti più consistenti.

Diventare dei trader professionisti

Sono oramai tantissimi anche i corsi di Trading, utilissimi per sviluppare delle basi che consentano di operare al meglio in tale ambito, stesso dicasi per altri servizi interessanti, www.segnaliditrading.net offre ad esempio quello cosiddetto di Interactive Broker, e anche ciò che riguarda il mondo della psicologia sta divenendo sempre più familiare con il Trading online.

In molti trascurano il fatto che per essere un trader di livello professionale non è sufficiente avere solide competenze ed esperienze: anche la psicologia ha una grandissima importanza e può essere determinante per il raggiungimento di risultati apprezzabili e soprattutto duraturi.

Qual è, dunque, il profilo psicologico ideale del buon trader? Quali sono le ragioni per cui i professionisti del Trading scelgono sempre più frequentemente di rivolgersi a uno psicologo per affrontare al meglio quest'attività? Scopriamolo subito.

La capacità di resistenza allo stress

Sicuramente, il trader professionista deve essere in grado di sostenere una buona dose di stress.

Fare Trading non è stressante in senso stretto, d'altronde si sta parlando di un'attività che può essere svolta anche a casa, utilizzando il proprio computer, bensì può essere stressante il peso emotivo che tutto ciò comporta: destinare ad investimento dei capitali personali e monitorare i mercati nell'attesa di conoscere l'esito definitivo dell'operazione non è cosa da poco, ecco perché è necessario avere un carattere piuttosto forte in tal senso.

Agire sempre con la massima razionalità

Il trader deve essere estremamente razionale nelle operazioni compiute, di conseguenza non deve compiere operazioni sulla base di aspetti emotivi che non hanno nulla a che vedere con l'andamento dei mercati.

Errori comuni sono, ad esempio, esaltarsi per i primi successi, aumentando in modo irresponsabile gli importi investiti, oppure abbattersi per i primi insuccessi: registrare delle perdite quando si è inesperti è del tutto normale, per questo motivo si consiglia sempre di iniziare con piccoli investimenti per poi passare, una volta maturata un'esperienza rilevante, a degli investimenti più consistenti.

Sulla stregua di quanto detto, sono atteggiamenti deleteri il voler cercare di rimediare subito a un proprio errore, oppure il non esser riuscito a cogliere un'opportunità importante che i mercati stavano offrendo.

Tutti gli investimenti sono a rischio, questo è certo, ma effettuarli semplicemente sperando che le cose vadano bene non ha nulla di professionale: se si compie un'operazione nelle piattaforme di Trading, deve essere solo e soltanto perché si è ritenuto, sulla base di scrupolose analisi, che essa possa essere fruttuosa.

Evitare il "workaholism"

Il trader deve essere in grado di scindere lo svolgimento di quest'attività, che come detto implica un peso emotivo non trascurabile, con la vita privata.

Molti professionisti, nel mondo, divengono dei veri e propri "dipendenti da lavoro", finendo così per trascurare gli affetti e la vita relazionale; questo sarebbe un grave errore, ecco perché la psicologia può essere utile per evitare che il trader si lasci coinvolgere in modo eccessivo dallo svolgimento di quest'attività.