Maltrattamenti alla materna, da una mamma nuova accusa alla maestra

A più di due anni dagli arresti che portarono alla luce l'inchiesta su tre insegnanti della scuola materna Korczak, una mamma si è presentata in Procura dicendo di aver assistito personalmente a un episodio di presunto maltrattamento messo in atto dall'unica maestra che ha scelto di andare a dibattimento, l'insegnate di sostegno Luisita Cantù.

Un episodio – che il pubblico ministero Davide Pretti ha chiesto di inserire nel capo di imputazione come “trascinamento violento dal corridoio alla classe” del bambino che la maestra seguiva - che risalirebbe alla primavera del 2016, quindi all'anno precedente rispetto a quelli che portarono all'arresto di Cantù e di altre due colleghe (episodi che risalgono alla primavera 2017). La donna si è presentata in Procura il 13 gennaio 2020 per rendere la propria deposizione e, nell'udienza celebrata mercoledì davanti al giudice Cristina Barillari, il pubblico ministero ha chiesto che il capo di imputazione venga modificato, aggiungendo il nuovo episodio alle precedenti contestazioni. La donna, che con il marito si è costituita parte civile in rappresentanza del figlio (che all'epoca frequentava la classe in cui Cantù era insegnate di sostegno), era inizialmente inserita tra i testi di parte civile, ma i legali avevano poi rinunciato a sentirla e lei aveva successivamente seguito altre fasi del processo. Con la deposizione resa nei giorni scorsi arriva un colpo di scena nel dibattimento che si stava ormai dirigendo alle battute finali.

La nuova teste verrà sentita nella prossima udienza e potrebbe essere la prima a dire di aver assistito personalmente a un episodio simile a quello filmato durante le indagini della Squadra Mobile e che in aula difesa e imputata avevano lungamente cercato di motivare.