Riceviamo e pubblichiamo.

Airc Vercelli ringrazia di cuore gli amici di Prarolo per la donazione effettuata in memoria del caro Fulvio Bodo, per sostenere i progetti dell'associazione.

Grazie ai piccoli gesti di ognuno, si può fare molto per supportare la ricerca contro il cancro e renderlo sempre più curabile.

Ancora grazie a Egidio, Paola, Rosita, Carla Bianco, Caterina, Giuseppe Bertolone, Giacomino e Fiorella.