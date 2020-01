Tetto a fuoco a Borgomasino

Intorno alle 1.30 della notte tra lunedì e martedì una squadra dei Vigili de fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuto a Borgomasino, in via San Martino 2, a supporto dei colleghi di Ivrea impegnati con l'incendio di un tetto. Il rogo, partito dalla canna fumaria, ha interessato circa 50 metri quadri di copertura. L'intervento dei Vigili del Fuoco vercellesi ha permesso di rendere più rapide le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'intero stabile.