Ubriaco, al volante di un'auto rubata, fugge all'alt e causa un incidente

La Polizia Locale di Novara durante i controlli di routine ha individuato in centro un veicolo con targa contraffatta. All'alt degli agenti, il conducente non si è fermato e si è dato alla fuga. La fuga è terminata in via Battistini, dove l'auto si è schiantata contro un altro veicolo parcheggiato. Il conducente, un uomo dello Sri Lanka, è risultato senza patente, positivo al test dell'alcol e alla guida di un'auto rubata. Per lui denunce e sanzione per oltre 8000 euro.