Rapina all'Od Store: il malvivente in azione - IL VIDEO

Sono stati piccoli dettagli, rilevati grazie alle immagini della videosorveglianza, a mettere gli agenti della Squadra Mobile sulle tracce del malvivente, autore della rapina a mano armata all'Od Store, negozio di dolci e caramelle, di corso Torino.

"A indirizzare le indagini - ha rivelato nel corso della conferenza stampa il dirigente della Squadra Mobile, Gianluca Tuccillo - sono stati piccoli particolari: un piccolo segno notato sul volto dell'uomo, un anello che indossava durante il colpo, le movenze. Trattandosi di una persona già nota alle forze dell'ordine, quei dettagli sono subito balzati agli occhi degli investigtori che, in meno di una settimana, hanno di fatto chiuso il cerchio".

Il 44enne vercellese finito in manette nella giornata di sabato aveva già vari precedenti per reati contro il patrimonio e reati collegati al mondo della droga. A casa sua gli uomini della terza sezione della Squadra Mobile hanno trovato gli indumenti e le scarpe indossate nel corso della rapina e anche l'anello che aveva al dito.

Sulla base di quanto accertato nella fase delle indagini, il magistrato titolare del fascicolo ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. L'arresto è stato eseguito all'alba di sabato, quando le forze dell'ordine si sono presentate nella casa in cui il 44enne vive con la famiglia. Per la Mobile, in meno di una settimana, il caso è stato chiuso.