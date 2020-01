"Pedinamenti, insulti e minacce: non si è fermato neanche mentre ero in ospedale"

Accecato da una gelosia immotivata nei confronti della donna alla quale era stato legato da una relazione sentimentale durata circa un anno, aveva iniziato a seguirla, a presentarsi sotto casa o fuori dal lavoro, a tempestarla di telefonate. A cercare di imporre un controllo totale sulla vita di lei.

Non si è fermato neppure di fronte alle porte dell'ospedale, dove la donna era stata ricoverata per un intervento in day hospital e, approfittando del fatto che lei era impegnata in una visita, si è messo a spulciare la messaggeria del cellulare alla ricerca di prove di un tradimento inesistente. Una situazione impossibile da reggere quella di cui è stata vittima una donna vercellese, perseguitata dall'ex fidanzato, un 46enne che ora è sottoposto a due procedimenti penali, uno per stalking, e uno per lesioni personali e minacce relativo a fatti successivi.

Lunedì mattina, davanti al giudice Paolo De Maria, la vercellese ha ripercorso i momenti difficili seguiti alla fine di quel legame sentimentale. "Lo avevo lasciato perché lo ritenevo una persona irresponsabile e imprevedibile, incapace di portare avanti una relazione - ha detto la donna -. Lui, invece, ha continuato a insistere per rimetterci insieme: telefonate, whatsApp, passaggi sotto casa o sotto il mio ufficio. E poi insulti e minacce che non si sono fermati neppure di fronte alla malattia di mio padre".

La donna prima prova a cavarsela da sola: blocca il cellulare, i profili social e la messaggeria, ma lui si presenta sotto casa e, accecato dalla gelosia, minaccia la donna: vuole screditarla agli occhi del padre, raccontando di presunti tradimenti e altre vicende private manipolate ad arte.

"Litigavamo continuamente perché io avevo troncato la relazione - ha raccontato la donna - e io temevo di trovarlo davanti all'uscita dalla palestra, o al bar dove incontravo le amiche. Ho cambiato tutte le mie abitudini perché ero spaventata dalla sua imprevedibilità e dalle sue reazioni". Al giudice, la donna racconta di un giorno in cui, in seguito a una litigata nel salotto della sua abitazione, l'uomo aveva dato in escandescenze, le aveva sputato addosso e se ne era andato arrabbiato. Lei era andata a fare una doccia e, all'improvviso, se lo era trovato davanti alla finestra del bagno. "Aveva scavalcato il cancello ed era entrato nella mia proprietà - ha raccontato la vittima - dicendo di aver dimenticato patente e documenti. Io ero terrorizzata, così mi sono chiusa in casa e ho chiamato i carabinieri".

L'episodio che esaspera la vercellese avviene in ospedale, dove lei era stata ricoverata in day hospital. "Mentre facevo una visita, lui, che non avrebbe dovuto essere lì, ha rovistato tra le mie cose prendendo il cellulare e spiando i miei messaggi. Poi mi ha fatto una scenata tremenda perché aveva trovato degli sms scambiati con un amico che avevo conosciuto da qualche settimana".

Così per qualche giorno, anche l'amico, residente tra l'altro fuori provincia, finisce nel mirino dell'ex fidanzato: telefonate e messaggi pesanti e la richiesta di un incontro. "Io non sapevo niente di quest'uomo - ha detto il giovane, chiamato a deporre come teste dell'accusa -: non lo avevo mai visto né avevo mai sentito parlare di lui. Ho dovuto minacciare una denuncia perché mi lasciasse in pace".

Anche la donna decide di rivolgersi alle forze dell'ordine perché non si sente tranquilla e ha paura: lui, allora, la cerca ancora e, durante l'ennesima discussione, la picchia, rimediando la seconda denuncia.

Nella prossima udienza la parola tornerà al pubblico ministero per le richieste di condanna.