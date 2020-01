Immondizia a fuoco in una cantina

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di martedì, per un principio di incendio che ha interessato lo scantinato di uno stabile in via Nuova Italia, angolo via de Rege Como, a Santhià.

L'allarme è scattato intorno alle 18,45 quando è stato notato fumo uscire da una bocca di lupo. Subito alleratati, sono intervenuti sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una volontaria del distaccamento di Santhià: il personale, giunto sul posto, ha riscontrato la fuoriuscita di fumo e, servendosi di autorespiratori, è entrato nel locale, individuando l’incendio localizzato all’interno di una cantina.

Le fiamme hanno interessato un’esigua quantità di immondizia. Il personale si è occupato dell’estinzione dell incendio e della ventilazione dei locali. Non si registrano particolari danni ma sarà necessario determinare chi o che cosa abbia provocato l'incendio.