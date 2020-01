3 milioni di Partite Iva morte in 3 anni e nuove frontiere del lavoro

A dicembre 2019 Federcontribuenti pubblica i dati relativi alla chiusura delle Partite Iva da parte di 3 milioni di italiani.

Il dato è allarmante perché mette ancora di più in luce le criticità di un sistema fiscale italiano che più che incentivare e aiutare i lavoratori autonomi e le piccole e medie imprese, li porta al collasso.

Ma tutto ciò è ancora più angosciante se si riflette sul fatto che questi 3 milioni di persone sono giovani e meno giovani che tentano di entrare nel mondo del lavoro e ne escono con le ossa rotte, demotivando poi chi ha la pur minima intenzione di provarci. Il 71% sono lavoratori autonomi che, negli ultimi 10 anni, hanno chiuso ben 257 mila imprese.



Federcontribuenti prende ad esempio un’impresa con un fatturato di 45 mila euro e ne calcola un guadagno netto di 17 mila euro a causa di una pressione fiscale pesante e opprimente.

Lavoratori autonomi, liberi professionisti e P.M.I. pagano Iva, Inps, cassa di previdenziale di appartenenza, Irpef, Irap a cui si aggiungono spese varie come commercialista, dichiarazione dei redditi, studi di settore, camera di commercio e chi più ne ha, più ne metta.

A ciò si aggiunge la mancanza di tutela della categoria, l’assenza di sindacati, il mancato diritto alla malattia, al congedo parentale e alle ferie.



È sempre così difficile avviare una propria attività?



Eppure, le opportunità di lavoro autonomo esistono, e alcune sono davvero invitanti, per chi ha poco denaro da investire, tanto che potrebbero da subito diventare una buona occasione per creare reddito. Si pensi, ad esempio, a un settore che negli ultimi anni viene sempre di più a galla, ovvero al Dropshipping, un tipo di commercio elettronico che permettere di avviare un’attività di vendita pur non avendo un magazzino, affidandosi a fornitori esterni che si occupano di preparare e spedire la merce per conto di chi ha preso in carico un ordine. Ci sono diverse piattaforme che permettono questo tipo di attività, come Dropshipping Italia Shopify , una delle più conosciute.



I costi di gestione possono fare la differenza?



Ciò di cui si è appena parlato, è un esempio di come un piccolo imprenditore può avviare un’attività con apertura di Partita Iva (e, inizialmente, anche senza di essa, se non si supera un reddito di 5000 euro annuo), con un piccolo investimento iniziale e senza alcun bisogno di chiedere finanziamenti dalle banche o partecipare a bandi regionali e nazionali per la concessione di prestiti a tasso agevolato o a fondo perduto. Ciò fa riflettere anche su quanto il peso delle spese di avvio attività e della sua gestione, contribuiscono alla chiusura delle Partite Iva e si dovrebbe lavorare per garantire supporto e aiuto nella delicatissima e difficile fase dello start up, quella durante la quale la maggior parte delle imprese già inizia a morire.



Ciò che è certo è che anche per questo 2020 la crescita economica è destinata ad essere pari a zero e l’Italia sarà ancora tra gli ultimi Paesi Ocse.