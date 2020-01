Traffico di droga: in manette un 37enne vercellese. Aveva con sé cocaina per 20mila euro

Lo hanno sorpreso a trasportare droga a bordo della sua auto sportiva di grossa cilindrata: un vercellese di 37 anni, residente ad Alice Castello, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Vercelli per traffico di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno sorpreso l’uomo mentre trasportava circa 260 grammi di cocaina con il proprio automezzo, un’autovettura sportiva di grossa cilindrata. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori confezioni di cocaina, pronte per lo spaccio sul territorio locale, nonché dell’attrezzatura per il suo confezionamento.

Importante operazione, dunque, per gli uomini del comando provinciale, guidato dal colonnello Fabrizio Nicoletti.

La sostanza stupefacente e l’autovettura sono state sottoposte a sequestro, a disposizione del magistrato di turno, il sostituto Procuratore della Repubblica, Maria Giovanna Compare.

Il vercellese è stato invece portato in carcere al Billiemme, dove nei prossimi giorni sarà interrogato dall’autorità giudiziaria, che intende far luce anche sulla provenienza dell’illecito carico, non comune, in termini di quantità e qualità, per la provincia di Vercelli: secondo le stime dei finanzieri, il quantitativo di droga venduto al dettaglio avrebbe fruttato al pusher arrestato circa 20 mila euro.