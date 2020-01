Incidente con un mezzo pesante: traffico in tilt tra Vercelli e Larizzate

Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha creato, tra le 18 e le 19, rilevanti problemi al traffico sulla tratto di via Trino che collega l'area industriale di Vercelli al casello dell'autostradale e alla sp 455.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'area di servizio dove il camion coinvolto si è fermato di traverso, bloccando la circolazione in entrambe le direzioni. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità: la zona è stata a lungo intasata, anche per via del traffico di uscita dai luoghi di lavoro.

Se possibile è meglio cercare altri percorsi.