Fuga di gas dai contatori di un complesso di villette: momenti di preoccupazione

Momenti di paura, intorno alle 19,30 per un forte odore di gas avvertito in via Santhià 26 a Tronzano, proveniente dai contatori di smistamento condominiale di un complesso di villette a schiera. Una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris del comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per le verifiche del caso. Giunti sul posto grazie all'ausilio dell'apposita strumentazione, il personale ha riscontrato l'effettiva presenza di un trafilamento di gas dalla tubazione principale di servizio. Si è dunque provveduto alla messa in sicurezza della zona e si è attesa sul posto la ditta gestrice delle utenze per il ripristino dell'impianto. L'intervento è terminato intorno alle ore 20,30.