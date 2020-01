Punti gialli fuori servizio, interviene l'Asl

In relazione alle segnalazioni ricevute sul prolungato malfunzionamento dei punti gialli ci scusiamo con i cittadini per il disagio.

I tecnici, già intervenuti nelle prime ore in cui si è verificato il blocco, hanno constatato che la risoluzione richiedeva più tempo perché necessaria la sostituzione di alcuni pezzi di ricambio, ciò sta determinando un ritardo nel ripristino del servizio.

Ribadiamo, tuttavia, ai cittadini che sono comunque sempre garantite loro tutte le prestazioni e sarà possibile, come sempre, regolarizzare i pagamenti del ticket anche in un secondo momento. Intanto è già in corso una nuova gara che in un’ottica di miglioramento del servizio - oltre a prevedere la sostituzione degli attuali punti gialli con macchine più moderne - contempla anche un’organizzazione gestionale direttamente in capo all’ASL VC e non più dipendente da terzi.