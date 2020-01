Le bellissime vetrate che resistettero ai bombardamenti

In copertina una foto storica della Chiesa del Sacro Cuore-archivio salesiani Vercelli e del bombardamento del rione

Percorrendo le navate laterali della chiesa del Sacro cuore al Belvedere ammiriamo le bellissime vetrate dono di tanti parrocchiani, di famiglie illustri quali Restano e Lombardi, oppure di personaggi noti quali la mamma del Cardinal Martini (famiglia Maggi)o Antonio Givogre pioniere del cinema vercellese. Giungendo all’abside non si può che restare incantati dinnanzi alle tre vetrate più imponenti da poco restaurate ad opera di Sohelia Dilfanian. Tutte queste bellissime opere furono installate nella chiesa Santuario dei Salesiani dal 1910 al 1925 e resistettero ai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Decisamente in cattivo stato di conservazione ci sono voluti circa tre anni per riportarle al loro antico splendore su iniziativa dei parroci don Riccardo Grassi e dell’attuale don Augusto Scavarda grazie al contributo della Diocesi, delle fondazioni delle casse di risparmio di Vercelli e Torino nonché di diversi parrocchiani. Il loro recupero non è ancora ultimato.

Sabato 1 febbraio alla celebrazione della Messa delle 18 un sapiente gioco di luci realizzato con l’aiuto degli allievi del CNOS Don Bosco e da Angolo Blu, metterà in risalto la struttura architettonica dell’intero edificio religioso. La parte musicale sarà affidata a Manuele Barale, Roberto Foglia, Flavio Ardissone ed a Gianluca Pisa voce bianca del coro degli Innocenti della Cattedrale di Vercelli attualmente diretta da Mons. Denis Silano.