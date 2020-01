"Tassare l'ombra dei balconi? A Trino non capiterà mai"

"Tassare anche l’ombra? A Trino non accadrà mai". Parola del sindaco, Daniele Pane, che interviene con una nota sulle novità in materia di Tosap.

E, riprendendo l'ipotesi lanciata da un tributarista dello studio Tremonti (ma negata dal ministero delle Finanze), il sindaco di Trino precisa che le scelte dell'ente da lui amministrate andranno in una direzione del tutto diversa allo scopo di rilanciare il più possibile il commercio locale.

"A partire dal 2021 - spiega Pane - con l’entrerà in vigore della nuova legge di Bilancio che, tra i tanti aspetti, comprende una rivisitazione della tassa sull’occupazione di suolo pubblico (imposta che deve essere elargita da tutti coloro espongano un’insegna, tavolini e sedie di un bar o impalcature per il restauro di edifici), i Comuni potrebbero tassare anche l’ombra di balconi e verande proiettata sul marciapiede. A Trino questa tassa non verrà certamente applicata, indipendentemente da cosa deciderà di fare il Governo da qui al prossimo anno, e quindi dopo aver già approvato lo scorso anno un regolamento sui dehors che esonera le attività trinesi al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico se rispettano i criteri del regolamento, introdurremo anche l’esonero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutti coloro che presentano una pratica che sfrutta il “Bonus Facciate 2020”. Il prossimo consiglio comunale quindi porteremo in approvazione una modifica al regolamento attualmente vigente che ci auguriamo troverà anche l’approvazione della minoranza. Ogni anno cercheremo di introdurre nuovi bonus ed incentivi per i nostri cittadini, per le nostre imprese e per tutti coloro vogliano diventare cittadini o imprenditori trinesi. L’intervento che stiamo studiando per il 2021 avrà ad oggetto la possibilità di una riduzione dell’IRPEF, grazie ai risparmi che riusciremo a generare dai lavori di efficientamento energetico degli edifici comunali, delle utenze (luce e gas) oltre al grande investimento che abbiamo fatto sulla pubblica illuminazione con la sostituzione di circa 780 punti arrivando così ad una copertura del 90% del territorio comunale".