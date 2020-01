PFV: giornata da incorniciare

Under 13 PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE





CAMPIONATO UNDER 18

Girone di qualificazione - Girone A

5^ GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 25.1.2020 ore 18,00 a Vercelli - Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Etelia Basket Aosta 82-57

(parziali: 22-12; 36-19; 67-37)

Tabellino PFV: Ansu 19; Sara Leone 17; Giulia Leone 7; Iorio 7; Momo 4; Zanetti; Sarrocco 18; Ifa Uwaidae ; Lobascio 8; Liberali 2- All.re Gianfranco Anastasio.

La PFV Under 18 – Carmen Fiori – ha terminato il proprio girone di qualificazione con una bella vittoria contro Etelia Basket di Aosta per 82-57.

Con le valligiane le ragazze di Anastasio avevano un conto in sospeso, sportivamente parlando, dopo l’inopinata sconfitta rimediata all’andata ad Aosta, al termine di una partita giocata male ma arbitrata assai peggio, ossia a senso unico per le locali da arbitro pure locale.

La rivincita è riuscita, largamente, grazie alla determinazione messa in campo da tutte le ragazze, trascinate dal trio delle veterane Ansu (19), Sarrocco (18) e Sara Leone (17) ben supportate da tutte le altre più giovani che hanno consentito al team di Anastasio di chiudere in bellezza il girone di qualificazione.

La gara è stata affrontata da subito con il giusto approccio dalle vercellesi che, grazie ad una buona percentuale al tiro ed al dominio dei rimbalzi, mettevano presto le cose in chiaro con un buon 22-10 nel primo quarto. Nel secondo periodo il vantaggio prendeva più consistenza, con l’apporto di tutte le giocatrici che mettevano punti in carniere (36-19 a metà gara), ma era nella ripresa che Ansu & C. mostravano i muscoli con un perentorio 31-18 nel quarto che fissava lo score sul 67-37 al 30’. Nell’ultimo periodo la PFV si limitava ad amministrare la partita concedendo alle aostane solo di recuperare 5 punti, sino all’82-57 conclusivo.

Con questa vittoria la squadra vercellese scavalca Etelia Aosta in classifica per differenza canestri (+6), agganciando anche Junior Casale, a pari punti ma a +3 su PFV per lo stesso motivo.

Ora le Under 18 della PFV Carmen Fiori sono attese dalla Coppa Piemonte, che scatterà il 10 febbraio, ed alla quale parteciperanno le sei squadre non classificate alla fase finale per il titolo regionale, delle quali le prime due classificate si contenderanno la coppa con spareggio tipo play off al meglio delle tre gare.

Tali squadre dovrebbero essere più alla portata del team vercellese che, peraltro, senza la sciagurata gara di Aosta e con un po’ più di fortuna in una altro paio di partite, avrebbe potuto avere miglior sorte in questo girone appena concluso.

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

3^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 25 gennaio 2020 – ad Alice Castello – Pal. Comunale – Via Cossato s.n.c.

Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” – Scuola Basket Asti 54-50

(parziali: 9-13; 24-26; 42-34)

Tabellino PFV: Dutto 17; Rizzato 8; Matteja 9; Carrozza 16; Baro; Castelli 2; Cafasso; Giorgi ; Cantelli 2; Veglio; Meta. All.re Fabrizio Castelli.

Opposte alla Scuola Basket di Asti, le Under 14 della PFV targate “OMD – Fior di Loto” si sono imposte in casa per 54-50, faticando un po’ più del previsto, tenuto anche conto che le avversarie schierano più giocatrici nate nel 2005 (il limite di categoria è il 2006), legittimando il loro secondo posto nella classifica del girone.

Prive di Pintonello e Quartieri, tra le più esperte del gruppo, le vercellesi hanno faticato non poco a trovare il giusto ritmo nei primi due quarti – conclusi in svantaggio 9-13 e 24-26 – pur costruendo molto gioco ma risultando assai imprecise sotto canestro.

Al rientro dopo la pausa lunga, invece, cambiata la mentalità, le ragazze di Castelli riuscivano a ribaltare il risultato portandosi avanti anche di otto punti (42-34 al 30’) per poi controllare il match sino al 54-50 finale, senza troppi patemi.

Da sottolineare la buona prova di Dutto (17) e Carrozza (16) che nei momenti cruciali sono riuscite a trascinare le compagne verso l’ennesimo successo, comunque ben supportate da tutte.

CAMPIONATO UNDER 13

Girone di qualificazione - Girone A

2^ GIORNATA DI ANDATA

Sabato 25 gennaio 2020 – a Vercelli - Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 84

5 Pari – Torino 12

(parziali: 28-4;45-11;63-11 )

Tabellino PFV: Bari 16, Giuliani 9; Prinetti 17; Rulli 4; Dikrane 14; Dipace 6; Zegtir; Torazzo 2; Francese 2; Haxhiasi 4; Nicosia 8; Candell 2. Istr.: Adriana Coralluzzo; Aiuto Istr: Irene Deangelis

Dopo la prima vittoria esterna in quel di Torino della settimana scorsa le giovani Under 13 della PFV “Fondazione Candido Cannavò” hanno brillantemente fatto il bis battendo le altre torinesi del 5 Pari con ampio margine per 84-12, questa volta dinanzi al pubblico di casa.

Come si può dedurre dal punteggio finale la partita è stata a senso unico, quello vercellese, grazie alla differenza tecnica e di preparazione che è emersa, allo stato attuale, fra le due formazioni, delle quali quella guidata da Adriana Coralluzzo è apparsa molto più squadra, mettendo in mostra i miglioramenti raggiunti lavorando su alcuni fondamentali in questo periodo (tiro di sinistro, tiro piazzato e simili cose).

Le padrone di casa, infatti, partivano subito forte e prevalevano soprattutto in velocità di esecuzione e pressione sulla palla, quando ce l’avevano le altre, cosicché già nel primo periodo di gioco mettevano una seria ipoteca sull’esito finale, chiudendo sul 24-4. Nel secondo quarto i ritmi calavano leggermente, ma la PFV manteneva lo stesso un ottimo vantaggio facendo registrare a metà gara il punteggio di 45-11. Nella ripresa le ospiti mostravano veramente la corda, forse frastornate dal ritmo delle avversarie di casa le quali, con un perentorio parziale di tempo di 18-0 si portavano 63 – 11 al 30’.

L’ultimo tempo era solo pro forma (20-1), con la PFV che schierava insieme in campo diverse delle giocatrici alle prime esperienze e pure le atlete del 2008, che hanno dimostrato di poter stare benissimo con le più vecchie, così adeguandosi un po’ alle meno esperte avversarie, le quali però nulla potevano opporre al perentorio 84-12 finale..