Matteo Brusa:"Il pubblico di Vercelli? Uno dei migliori d'Italia"

Soddisfazione in casa Engas Hockey Vercelli dopo la solida affermazione per 10-3 contro il Roller Lodi.

Matteo Brusa, sontuoso con i suoi 4 gol : “Mi sento bene e la squadra “gira” in modo giusto, anche per questo gioco meglio. Abbiamo trovato i tempi, i movimenti corretti e l’amalgama. Sono in pista con persone che hanno tanta esperienza in A1, quindi il gioco diventa più simile a quello della massima serie, per me è un vantaggio.” L’attenzione per i compagni non manca: “Sono contento per il primo gol con Hockey Vercelli di Oscar Ferrari: ci teneva, ancora di più davanti ad un pubblico così.” Il novarese apprezza anche Ariel Romero: “E’ la prima volta che siamo compagni, l’ho affrontato, però, come avversario: ora non è ancora al 100%, ma il suo potenziale è già chiaro e aiuta la squadra. Spesso, infatti, si incide di più con i movimenti senza palla e Ariel li sa fare benissimo. I gol vengono perché ci si muove tutti bene.”

Mister Paolo De Rinaldis: “Si lavora per migliorare costantemente, sfruttando al massimo le caratteristiche dei singoli: Brusa ha un tiro da lontano micidiale, in più è mancino, quindi più difficile da affrontare per le difese avversarie.” Il tecnico ligure torna sull’importanza del collettivo: “Matteo non potrebbe gestire quella mole di gioco, se anche gli altri non lavorassero per lui; quindi sono contento della squadra nella sua totalità. Ferruccio Pasciullo è stato fra i pali dieci minuti senza subire rete e Tiziano Orso è preziosissimo ogni volta che va in campo. “

Il presidente Gianni Torazzo concorda: “Abbiamo un gruppo forte e coeso che ha espresso enorme intensità e rabbia agonistica: si veda l’imponente quantità di tiri che la squadra esprime. E’ stato un grande spettacolo con enorme entusiasmo di tutti i presenti e io sono soddisfatto del mister e dei ragazzi.”

L’allenatore passa all’analisi della partita: “Di solito, abbiamo affrontato formazioni molto chiuse, il Roller Lodi, invece, ha provato a giocarsela anche in attacco, ciò è stato utile per provare altre dinamiche.” De Rinaldis ci tiene a sottolineare il fattore pubblico: “Persone venute da Lodi, abituate a grandi platee, sono rimaste impressionate dall’affluenza al Palapregnolato, considerando che siamo in serie B. Ogni volta noi stessi siamo sorpresi ed è importante giocare davanti a questo entusiasmo.” Brusa incalza: “Questo è indubbiamente un pubblico da A1 e uno dei migliori d’Italia”.

Il giocatore continua: “La società c'è sempre, anche agli allenamenti: dietro di noi sentiamo una forte presenza, non pressione, ma sicurezza; sta lavorando a livelli ben più alti rispetto alla nostra categoria attuale.” De Rinaldis è sulla stessa linea: “Questo è importantissimo, vuol dire godere di considerazione e ci impone la responsabilità di restituire quanto ricevuto”.

Sabato prossimo Hockey Vercelli affronterà il Seregno in trasferta; ancora il tecnico: “Il nostro obiettivo è vincere, cercando di alzare ulteriormente la qualità di gioco, un’armonia d’insieme che punta a far crescere qualche individualità, come i nuovi arrivati per rafforzare l’intesa con i compagni. Non ci regaleranno niente; proseguiamo con determinazione per mantenere la striscia positiva.” Matteo Brusa: “Sarà un match impegnativo; se giocassero a zona come in Coppa Italia, potrebbe essere una partita più lenta, molto diversa da quella contro il Roller Lodi e magari con meno gol; sono una buona squadra, quadrata, sappiamo che non sarà facile.”