Le pagelle della Pro vista col Monza

Saro

Il Monza stellare non lo impegna severamente mai una volta che sia una: 6





Carosso

Buona gara, di grinta: 6





Auriletto

Autorete scellerata a parte ha disputato una buona gara, con ottime chiusure: 6





Masi

Attento a chiudere e ad orchestrare la difesa: 6





Iezzi

Si fa saltare da Mota nell’occasione del primo gol, e non spinge in fascia: 5





Graziano

Gara anonima: 5





Grossi

Qualche ingenuità, ma i piedi e la tecnica sono buoni: 6





Mal

Parte bene, poi si perde: 5





Quagliata

Buona gara in copertura e una punizione da mancino di classe: 6,5





Azzi

Grande impegno, litiga spesso con la palla: 5,5





Rosso

Nel primo tempo è l’unico a salvarsi, freddo nella realizzazione del penalty: 6,5





Varas

Prende in mano la Pro: grande prestazione: 7





Comi

Entra lui e cambia tutto: 7





Bani

Buona gara a interdire: 6





Petrovic

Non pervenuto, ancora lento, macchinoso: 5





Gilardino

Ha sbagliato modulo e uomini? Forse ha sbagliato a non mettere Comi dall’inizio, il 3-5-2 che aveva disegnato non era niente male. La squadra ha tenuto in difesa, anche nel primo tempo: 5,5