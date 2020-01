Fuori strada con l'auto, resta incastrato tra le lamiere

E' finito fuori strada rimanendo incastrato all'interno della vettura, l'automobilista che, nel pomeriggio di domenica, è rimasto coinvolto in un incidente a Moncrivello, sulla provinciale 45.

Intorno alle 18, per estrarlo dalla vettura, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris. Il personale ha estratto l'automobilista dalle lamiere, affidandolo poi al 118 di Cavaglià per il trasporto in ospedale. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, mentre i Carabinieri di Caluso si sono occupati di accertare la dinamica dell'incidente che ha coinvolto una sola vettura.